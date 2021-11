Jogo da polémica. Governo diz que Belenenses SAD-Benfica não deveria ter acontecido

O Secretário de Estado do Desporto reconhece que o jogo Belenenses SAD - Benfica não devia ter acontecido. Já Rui Pedro Soares acusa a Liga de faltar à verdade sobre o que se passou no Jamor. Em declarações à RTP, o Presidente do Belenenses SAD reafirma que pediu o adiamento e a repetição do jogo.