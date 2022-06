Jogos do Mediterrâneo. Filipa Martins conquista medalha de bronze

Filipa Martins conquistou hoje a medalha de bronze na final de barras paralelas assimétricas dos Jogos do Mediterrâneo. A ginasta portuguesa ficou atrás da italianas Giorgia Vila, que venceu o ouro e Martina Maggio, que assegurou a medalha de prata.