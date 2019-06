Jogos Europeus em Minsk já começaram

Foto: Tatyana Zenkovich/Lusa

A segunda edição deste evento decorre em Minsk e reúne milhares de atletas de 15 modalidades diferentes.



As provas já começaram e o primeiro atleta português a competir nesta edição dos Jogos Europeus foi Rui Baptista. O atleta conseguiu o 16.º lugar na fase de emparelhamento do tiro com arco e representará Portugal nos oitavos de final da modalidade, no próximo domingo.