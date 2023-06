Jogos Europeus. Karateca Ana Cruz garantiu medalha

Ana Cruz é a primeira portuguesa a garantir uma medalha nos Jogos Europeus, a decorrer na Polónia. A karateka portuguesa garantiu um lugar nas meias-finais do torneio de 'kátá' assegurando, no mínimo, a medalha de bronze. A atleta do Grupo Musical e Desportivo Manique de Baixo, que faz a estreia neste Jogos Europeus, vai disputar as medalhas durante a tarde de hoje.