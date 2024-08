Patrícia Sampaio ficou em terceiro lugar no judo e conquistou o bronze, a primeira medalha portuguesa nos Jogos Olímpicos de Paris.

A equipa da RTP nos Jogos Olímpicos testemunhou os bastidores da vitória da judoca, que foi festejada com grande entusiamo por parte do irmão de Patrícia Sampaio e de toda a comitiva portuguesa do judo.