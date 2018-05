Jorge Jesus diz que o Sporting sentiu desgaste dos jogos e temperatura da Madeira

Na conferencia de imprensa no final do jogo Jorge Jesus refere ainda que a equipa de Alvalade sentiu a carga dos muitos jogos que já jogou e diz que a temperatura da Madeira também foi um fator importante. O treinador do Sporting diz que agora o pensamento é a final na Taça de Portugal frente ao Aves. Quanto à garantir de permanecer no clube, Jesus não responde.