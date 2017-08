Jorge Jesus levou para Bucareste 23 jogadores.



Jeremy Mathieu, que saiu lesionado do jogo com o Vitória de Guimarães, seguiu viagem com a equipa.



Já William Carvalho, que segundo o Sporting continua com problemas físicos, ficou em Lisboa.



Podence e Jonhatan Silva ficaram de fora do grupo por opção de Jorge Jesus.



O jogo da próxima quarta-feira tem transmissão em direto na RTP1.