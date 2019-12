Jorge Jesus só deixa Flamengo por gigante europeu

Foto: Reuters

Jorge Jesus anunciou que só deixará o Flamengo para treinar um de cinco grandes clubes europeus. O técnico português e Jürgen Klopp trocaram elogios na antevisão da final do Mundial de Clubes, com o treinador do Liverpool a dizer que se houvesse agora eleições Jesus seria eleito presidente do Brasil.