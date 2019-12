Jorge Jesus só volta ao futebol europeu se for para equipa de topo

Foto: Noushad Thekkayil/EPA

Jorge Jesus conta pelos dedos de "uma mão" o número de clubes que o fariam regressar ao futebol europeu. Sem dizer quais, deixou a dúvida no Qatar, a poucas horas da Final do Mundial de Clubes que vai ser jogada este sábado entre o Flamengo e Liverpool.