Jorge Jesus. "Somos a melhor equipa mas nem sempre o melhor ganha"

"O Benfica não foi melhor equipa do que o PAOK em termos de finalização, os números estatísticos estão aí, 16 remates contra dois do PAOK", que resultaram os dois em golos, referiu esta noite o treinador do Benfica ao analisar a derrota da sua equipa frente aos gregos por 2-1.