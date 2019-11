José Mourinho, Sérgio Conceição e Paulo Fonseca presentes no 20.º Fórum de Clubes de Elite da UEFA

José Mourinho, Sérgio Conceição e Paulo Fonseca estiveram presentes no 20.º Fórum de Treinadores de Clubes de Elite da UEFA em Nyon, na Suíça para falar do VAR e outras questões prementes no futebol internacional. O treinador da Roma sublinhou que a questão do Vídeo Árbitro será sempre polémica e nunca consensual.