Judo. Bárbaro Timo conquista ouro no Grand Slam de Paris

Portugal conquistou uma medalha de ouro no Grand Slam de Paris, em judo. Bárbara Timo, de 30 anos, derrotou a britânica Lucy Renshal no ponto de ouro. Depois do empate no tempo regulamentar, a judoca nascida no Brasil e naturalizada portuguesa, fez um Wazari que lhe valeu a vitória e a subida ao mais alto lugar do pódio.