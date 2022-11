Judo. Rochele Nunes consegue a medalha de prata no Grand Slam de Baku

Rochele Nunes conquistou a medalha de prata no Grand Slam de Baku, no Azerbeijão. A judoca portuguesa perdeu na final com a sérvia Milica Zabic. Na categoria de 78 kg, Rochele Nunes repetiu em Baku a ida à final, à semelhança do que fez há duas semanas no Grand Slam de Abu Dhabi, mas voltou a não conseguir o lugar mais alto do pódio.