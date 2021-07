Judo. Rochele Nunes eliminada nos oitavos de final pela campeã do mundo na categoria +78kg

No judo, Rochele Nunes foi eliminada nos oitavos de final em mais 78 quilos pela número um do mundo. Rochele Nunes foi derrotada por vasari no ponto de ouro. O final do combate foi polémico. As duas judocas encostadas à parede por conta de dois castigos e o árbitro deixou passar a falta de ataques da cubana. Acabou por perdoar uma terceira penalização e a cubana aproveitou para fechar a luta.