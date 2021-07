Telma Monteiro: "Dei tudo o que tinha"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Telma Monteiro foi eliminada nos oitavos de final. Foi desclassificada no combate com a polaca Julia Kovalski. Sofreu três castigos, o último dos quais já no prolongamento. A judoca portuguesa reagiu com emoção ao fim da participação nos jogos de Tóquio.