Patrícia Sampaio ficou em terceiro lugar no Grand Slam de Tóquio, na competição de Menos 78 kg. A judoca, bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, foi batida no quartos de final, no ponto de ouro, pela japonesa Kurena Ikeda, a vencedora da competição, mas seria repescada para o combate pela medalha de bronze.