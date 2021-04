Julen Lopetegui. Depois das más experiências, o sucesso com o Sevilha

Julen Lopetegui não foi feliz no FC Porto nem na seleção espanhola ou no Real Madrid, mas já venceu a Liga Europa como treinador do Sevilha. Os enviados da RTP a Espanha descobriram que o técnico parece finalmente ter encontrado o clube ideal.