O Benfica tem pela frente o seu maior teste desta época até ao momento. Em casa da "vecchia signora", os "encarnados", cem por cento vitoriosos, jogam uma importante cartada na Champions. A Juventus conta com zero pontos e não quer perder o comboio da Liga Milionária, apesar de ainda ser apenas a segunda jornada do Grupo H. O Benfica tem 3 pontos e qualquer ponto conquistado será "ouro num pote" com PSG e Juventus de Turim.