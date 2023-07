Se os orçamentos anuais da Juventus para este e para os dois anos seguintes não cumprirem os requisitos do Fair Play Financeiro da UEFA, a verba terá de ser paga.



De resto, a Juve não vai participar na atual Liga Conferência.



A Fiorentina, equipa que terminou o campeonato italiano no oitavo lugar, com menos um ponto que a Juventus, ocupa a vaga do emblema de Turim.