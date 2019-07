Kevin Trapp perfila-se para suceder a Casillas

O guarda-redes alemão jogou 45 partidas na última temporada ao serviço do Eintracht Frankfurt, por empréstimo do Paris Saint Germain.



Para se perceber aquilo que Kevin Trapp pode trazer à equipa dos “dragões”, a Antena 1 falou com Sérgio Pinto, antigo jogador português que representou várias equipas alemãs e se mantém em território germânico, agora como coordenador da equipa de prospeção do Greuter Furth, da Segunda Bundesliga.



Sérgio Pinto, antigo jogador português que atuou 19 épocas na Alemanha.



Esta terça-feira o FC Porto defronta os ingleses do Fulham, a partir das 20h30, no Municipal de Albufeira.