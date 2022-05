Kylian Mbappé vai continuar no Paris Saint Germain

Os valores do contrato de renovação ainda não são ainda oficiais, mas a imprensa garante que Mbappé vai receber 50 milhões de euros limpos por temporada mais um elevado prémio de assinatura, o que o torna o jogador mais bem pago da atualidade.



Há vários meses que se dizia que Mbappé teria um pré-acordo com os merengues para a próxima época. Agora, a Liga espanhola de futebol anunciou que vai denunciar o Paris Saint-Germain à UEFA e às instâncias competentes da União Europeia pela renovação com Mbappé.



Alega a defesa do ecossistema económico do futebol europeu. A Liga espanhola acusa o PSG de não cumprir o fair-play financeiro.