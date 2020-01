Lage desvaloriza vantagem de 7 pontos e fala em trabalho

O presidente do Benfica considera, que com esta vitória, a equipa está mais perto de vencer o campeonato mas lembra que ainda há muito para jogar. O treinador dos encarnados, Bruno Lage, também desvaloriza a vantagem de 7 pontos em relação ao Porto. Do lado do Sporting, Silas reconhece que precisa de um plantel mais competitivo.