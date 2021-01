Lampard despedido do Chelsea

Fank Lampard foi despedido esta segunda-feira do comando técnico do Chelsea. O treinado inglês de 42 anos não resistiu aos maus resultados. Em comunicado, os londrinos agradecem o trabalho de Lampard no clube, mas dizem que neste momento era necessário uma mudança. Os azuis estão no nono lugar no campeonato, a 11 pontos da liderança do Manchester United.