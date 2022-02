Lançada primeira pedra da nova sede da Liga de Clubes em Ramalde

No evento marcaram presença Pinto da Costa, Rui Costa e outras várias personalidades do futebol. Frederico Varandas esteve ausente.



A Arena Liga Portugal vai ser um edifício de oito pisos que vai reunir o museu das competições profissionais um auditório com capacidade para 300 pessoas, restaurante e espaços para formação.



Vai ser inaugurada em 2023 e está orçamentada em perto de 18 milhões de euros.