O Sporting aproximou-se este domingo do segundo lugar do Benfica, ao vencer o dérbi lisboeta com o Belenenses, por 4-3, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. No Estádio do Restelo, os locais adiantaram-se através de uma grande penalidade transformada por Yebda (07), mas o Sporting chegou ao intervalo a vencer por 3-1, com golos de Bas Dost (12), Gelson Martins (16) e Acuña (41). Na segunda parte, Licá (65) e Fredy, este de penálti (79), restabeleceram a igualdade, mas os 'leões' garantiram a vitória também com um penálti, apontado por Bruno Fernandes (80), num lance sancionado com recurso ao videoárbitro e muito contestado pelos 'azuis', do qual resultou a expulsão de Yebda. O Sporting conservou o terceiro lugar, com 71 pontos, mais três do que o Sporting de Braga, e colocou-se a três do Benfica, segundo classificado, que hoje perdeu em casa o clássico com o FC Porto (1-0) e cedeu a liderança aos 'dragões', tendo ainda de visitar os 'leões' na penúltima jornada. O Belenenses segue no 11.º posto, com 33 pontos.