Liga Campeões. Segunda vitória do FC Porto mantém "dragões" no 2.º lugar do Grupo C

No rescaldo do encontro entre FC Porto e Marselha, vitória dos portistas por 3-0, o técnico dos franceses André Villas-Boas disse que o Marselha pagou caro os erros que cometeu. Sérgio Conceição afirmou que foi uma boa exibição dos azuis e brancos.