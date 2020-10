Liga Campeões. Sérgio Conceição lança duras críticas a equipa de arbitragem e VAR

Sérgio Conceição criticou duramente a arbitragem do jogo desta noite.



O treinador do Futebol clube do Porto diz mesmo que depois do que viu hoje deve um pedido de desculpas a todos os árbitros portugueses, que são muito melhores do que aqueles que estiveram em campo esta noite.