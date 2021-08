Liga Conferência Europa. Nuno Espírito Santo espera jogo difícil frente ao Paços de Ferreira

O treinador do Tottenham, Nuno Espírito Santo, vai fazer uma verdadeira revolução no onze inicial para o jogo com o Paços de Ferreira. O técnico garante, no entanto, que não desvaloriza o adversário e está a contar com um jogo muito difícil.