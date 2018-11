Liga das Nações. André Gomes é baixa nos 25 convocados de Fernando Santos

Há uma baixa entre os 25 convocados de Fernando Santos.



O médio do Everton, André Gomes, foi dispensado por problemas físicos e falha o regresso à seleção, mas José Fonte, Raphael Guerreiro e João Mário voltam, esta manhã, a trabalhar na Cidade do Futebol.



A Seleção Nacional só precisa de um empate no dia 17 em Milão para garantir o primeiro lugar e a qualificação para a fase final, que neste caso seria organizada em Portugal, e fecha a fase de grupos com a receção à Polónia, no dia 20, em Guimarães.



Rúben Neves considera positiva a chamada de jogadores mais experientes, e garante que Portugal não vai jogar para o empate em Itália.



Declarações do jogador, esta manhã, na Conferência de Imprensa.