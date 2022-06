Liga das Nações. Ronaldo, Moutinho e Guerreiro não viajam para a Suíça

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Os jogadores Cristiano Ronaldo, João Moutinho e Raphäel Guerreiro não viajam com a seleção portuguesa para a Suíça, no quarto jogo do Grupo A2 da Liga das Nações, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol.