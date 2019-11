Liga dos Campeões. Benfica perde por 3-1 com o Lyon e soma a 4.ª derrota

O Benfica perdeu por 3-1 com o Lyon. Bruno Lage voltou a ter decisões polémicas como deixar Pizzi no banco de suplentes. O treinador do Benfica justificou a ausência de Pizzi de início porque era necessário dar mais velocidade e profundidade, e admitiu que o golo cedo sofrido e a lesão de Ferro condicionaram a equipa.