Liga dos Campeões. FC Porto com três baixas para encontro com Atlético de Madrid

O Porto tem três baixas confirmadas e uma dúvida para o jogo de terça-feira com o Atlético de Madrid. David Carmo e Uribe estão castigados e juntam-se ao lesionado Pepe no lote de indisponíveis para o último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões.