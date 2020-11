Liga dos Campeões. FC Porto vai defrontar Manchester City

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, classificou hoje o FC Porto como uma “equipa vencedora” e disse esperar um “jogo muito complicado” com os campeões portugueses, na terça-feira, para a Liga dos Campeões de futebol.



“Estou à espera de um jogo difícil, o FC Porto tem grande espírito coletivo e uma equipa muito forte fisicamente. A par do Benfica, é das melhores equipas de Portugal. Eles têm uma mentalidade vencedora e isso torna-os muito perigosos”, afirmou Gauradiola, na antevisão do encontro do da quinta jornada do grupo C da ‘Champions’.



Com a equipa já apurada para os oitavos de final da competição, Guardiola garantiu que vai levar para o jogo no estádio do Dragão “os melhores jogadores” e assegurou que a equipa quer conseguir um resultado que lhe permita terminar no primeiro lugar do grupo.



O técnico espanhol lembrou que o encontro da primeira jornada da ‘poule’ com os campeões portugueses, que a sua equipa venceu por 3-1, depois de ter estado a perder: “foi muito complicado” e admitiu esperar novas dificuldades.



“Eles jogam com cinco jogadores atrás, são muito bons nas transições e muito comprometidos a nível defensivo. Vivemos essa difícil experiência aqui, onde tivemos uma grande vitória, num jogo muito complicado. Não esperamos que seja diferente amanhã [terça-feira], independentemente de quem jogar”, disse.



Com a equipa no 10.º lugar da liga inglesa, a seis pontos do líder, o Tottenham, orientado por José Mourinho, Guardiola, admitiu estar “satisfeito” por já ter garantida a presença na fase a eliminar da ‘champions’, que nunca venceu ao serviço da equipa inglesa, mas disse querer fazer melhor na competição interna.



O guarda-redes Ederson, que se transferiu do Benfica para o City na temporada 2017/2018, também considerou que a deslocação ao estádio do Dragão “será difícil, como são todos os jogos da Liga dos Campeões”, mas assegurou que a equipa quer dar “continuidade ao bom futebol” que tem vido a jogar.



Depois de no sábado o City ter goleado o Burnley por 5-0 para a liga inglesa, Ederson admitiu que os ‘citizens’ não vão conseguir “sempre fazer quatro ou cinco golos por jogo”, considerando que o importante “é a equipa estar bem e conseguir ganhar o jogo”.



O guardião, que também passou pelo Rio Ave, classificou a visita ao Dragão como um jogo normal, contra um adversário normal que conhece bem.



“Vai ser um jogo normal, contra mais um adversário. Especial seria jogar contra o Benfica, um clube que me formou. Sei que é difícil jogar no Dragão e conheço bem a equipa do FC Porto, admito que sem adeptos possa ser um pouco mais difícil para eles”, disse.



O FC Porto, segundo classificado do grupo C, recebe o líder e já qualificado Manchester City, bastando-lhe um empate para se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões, independentemente do resultado do jogo entre Marselha e Olympiacos, equipas treinadas pelos portugueses André Villas-Boas e Pedro Martins, respetivamente.



O encontro, agendado para terça-feira, às 20:00 no estádio do Dragão, no Porto, será arbitrado pelo holandês Björn Kuipers.