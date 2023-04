Liga dos Campeões. Milan venceu Nápoles por 1-0

O Chelsea de João Félix acredita que pode anular a vantagem de dois golos do Real Madrid e inverter a eliminatória na Liga dos Campeões. No outro encontro da segunda mão dos quartos de final, o Nápoles do português Mário Rui vai tentar esta noite reverter a desvantagem de 1-0 frente ao Milan de Rafael Leão.