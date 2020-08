Liga dos Campeões, o elenco do evento desportivo

Foto: Reuters

A partir de hoje e até 23 de Agosto, o hino da Liga dos Campeões vai fazer-se ouvir, todas as noites, em Lisboa. A fase final da competição arranca esta quarta-feira, no estádio da Luz, com o jogo entre os italianos da Atalanta e os franceses do Paris Saint-Germain.