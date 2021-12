Liga dos Campeões. Rúben Amorim assume coragem e ingenuidade

Foto: Maurice Van Steen - EPA

O Sporting foi a Amesterdão perder com o Ajax por 4-2. Rúben Amorim apresentou uma equipa com muitas novidades. Dario Essugo, aos 16 anos, tornou-se no mais jovem jogador de sempre a alinhar na Liga dos Campeões pelo Sporting.