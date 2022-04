Liga dos Campeões. Veríssimo quer Benfica a explorar pontos fracos do Liverpool

EPA

Em antevisão à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, Nélson Veríssimo avisou que vai querer um Benfica concentrado e a tentar explorar os pontos fracos do Liverpool. O técnico do Benfica reconhece a superioridade do adversário mas espera poder "dividir a eliminatória".