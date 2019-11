Liga Europa. Emanuel Ferro viu uma vitória justa do Sporting

O técnico Silas não pode falar nas conferências de imprensa da UEFA. Como tem acontecido, foi o treinador adjunto, Emanuel Ferro, que conversou com os jornalistas. O técnico disse que foi justo o resultado do jogo frente ao PSV, a contar para a 5.ª jornada do Grupo D, da Liga Europa.