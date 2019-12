Liga Europa. FC Porto decide futuro no jogo contra o Feyenoord

Sérgio Conceição está confiante para o jogo desta quinta-feira do Porto com o Feyenoord. É o último encontro da fase de grupos para a Liga Europa. Na antevisão do jogo, o treinador do FC Porto não comentou um alegado desentendimento com o treinador do Belenenses SAD.