O Lyon surgiu atrevido no Dragão e teve várias oportunidades de golo. O FC Porto também as teve, mas tardou em reagir e, quando o fez, faltou a eficácia necessária, depois do golo de Lucas Paquetá (0-1). Ainda se festejou o empate num golo de Mbemba, mas não valeu. Agora, o FC Porto fica obrigado a vencer em Lyon e fazer as contas da eliminatória.