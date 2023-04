Liga Europa. Sporting recebe Juventus na quinta-feira

Marcus Edwards está recuperado e pode ser opção no Sporting na receção à Juventus, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O avançado inglês recuperou de uma gastroenterite que o afastou do jogo com o Arouca e já treinou sem limitações. Ugarte também volta às opções no jogo europeu, depois de ter falhado a partida em Turim, por lesão.