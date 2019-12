Liga Europa. Vitória do FC Porto por 3-2 contra o Feyenoord garante apuramento

O Porto está nos 16 avos de final da Liga Europa.

Ganhou 3-2 ao Feyenoord no Estádio do Dragão num jogo que teve uma primeira parte surpreendente. Sérgio Conceição gostou mais do resultado do que da exibição e tem agora boas expectativas para os 16 avos de final.