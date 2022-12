Liga. FC Porto volta a jogar para o campeonato frente ao Arouca

Sérgio Conceição diz que não é um estímulo para o FC Porto a eliminação do Benfica, na Taça da Liga. Na antevisão do jogo para o campeonato, com o Arouca, o treinador dos Dragões disse que o clube só irá contratar algum jogador em janeiro se este não deixar a mínima dúvida de qualidade.