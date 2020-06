Liga I. Benfica empata em casa com o Tondela e perde oportunidade de liderar o campeonato

O campeão nacional empata a zero com o Tondela e desperdiça a possibilidade de se isolar no comando do campeonato. O treinador do Tondela ficou satisfeito com o resultado. Já o técnico do Benfica diz que a equipa criou oportunidades mais que suficientes para ganhar o jogo.