Liga I. FC Porto recebe o Boavista sem Marcano e Nakajima

Mais logo joga o Porto com o Boavista no estádio do Dragão. Marcano está lesionado, enquanto o japonês Nakajima continua sem treinar com os colegas, pelo que também não será opção para o encontro de amanhã. Sérgio Conceição deve voltar a mexer na equipa depois do empate com o Aves. Danilo e Marega podem recuperar a titularidade.