Liga Nações. Marcelo fala de "show" da seleção de Portugal

O Presidente da República enalteceu a prestação da seleção portuguesa de futebol na vitória sobre a Suíça (4-0), em encontro da segunda ronda do Grupo A2 da Liga das Nações, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.”, frisou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, no encerramento de um debate no âmbito da Festa do Livro em Belém.William Carvalho, aos 15 minutos, Cristiano Ronaldo, aos 35 e 39, e João Cancelo, aos 68, apontaram os tentos da formação das ‘quinas’, que se tinha estreado no Grupo A2 da Liga das Nações com um empate a um golo com a Espanha, em Sevilha, na quinta-feira.Na classificação do agrupamento, que qualificará o vencedor para a ‘final four’, Portugal ascendeu ao primeiro lugar, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, que empatou 2-2 na receção à Espanha, terceira, com dois. Os helvéticos estão a zero.”, afiançou o chefe de Estado, aludindo ao próximo embate dos pupilos de Fernando Santos, da terceira ronda do Grupo A2.Instado a avaliar uma possível candidatura do país à organização da "final four" da Liga das Nações 2022/23, tal como sucedeu em junho de 2019, quando Portugal conquistou a edição inaugural da prova, Marcelo Rebelo de Sousa notou que “”.”, finalizou.