Liga Portuguesa de Futebol em "guerra" contra os abusos dentro dos estádios

Pedro Proença afirma-se preocupado com o crescendo de violência, mas a Liga não abdica de lutar para acabar com este problema.







Uma luta que deve ser travada por todos e nesse sentido, hoje mesmo houve a decisão de a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto e as forças de segurança fazerem auditorias de segurança aos estádios da Primeira Liga.

A decisão foi anunciada esta tarde, depois de um encontro entre a Liga Portuguesa de Futebol e o Ministério da Administração Interna.Em comunicado, o Ministério de Eduardo Cabrita explica que os resultados das auditorias vão determinar as alterações a introduzir a partir da próxima temporada.São ainda anunciadas medidas adicionais de controlo do acesso do público aos jogos considerados de risco elevado.E na próxima época entra em vigor o cartão de adepto, que possibilitará a identificação de todas as pessoas que pretendam assistir a um jogo nas zonas reservadas a adeptos com materiais de claque.Esta reunião foi pedida pela Liga portuguesa na sequência dos incidentes no dérbi entre Sporting e Benfica.O presidente da Liga, Pedro Proença, entende que o Governo deve assumir responsabilidades sobre os recentes casos de violência no futebol.