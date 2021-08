Lionel Messi já foi apresentado como jogador do Paris Saint-Germain

O atacante argentino de 34 anos chegou à conferência de imprensa acompanhado pela mulher e pelos filhos. Assinou um contrato de duas épocas com o clube francês, com mais uma de opção. Messi vai jogar com o número 30 e deve receber cerca de 35 milhões de euros por ano. O presidente do PSG não escondeu a satisfação pela contratação, o jogador explicou que está muito feliz em Paris.