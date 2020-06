Luís Castro: "dever cumprido" a par da nostalgia de ser campeão longe de casa

O Dínamo de Kiev está em segundo, a 19 pontos, com menos um jogo, a cinco jornada do final do campeonato ucraniano.



Os três títulos anteriores do Shakhtar tinham sido conquistados por Paulo Fonseca.



Luís Castro conversou com o jornalista da RTP João Miguel Nunes.