Luís Figo deseja que Sporting retome o caminho dos títulos

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Luís Figo deseja que o Sporting retome o caminho dos títulos e com tranquilidade. O antigo internacional português, formado em Alvalade, reconhece que as claques são importantes no apoio às equipas mas dentro das regras de um estado democrático.